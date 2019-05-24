В четверг, 23 мая, в кампусе ДВФУ завершился II международный молодежный Туристский конгресс, сообщает DEITA.RU.

Итоги мероприятия были подведены на пленарном заседании, которое прошло в корпусе B в "Морском зале".

Как отметила заместитель директора департамента молодежной политики Приморья Екатерина Ищук, международный Туристский конгресс проходил на двух площадках. Первые два дня работа проходила во ВГУЭС.

"На третий день работы молодежного конгресса нас приняли в ДВФУ, в котором уже сегодня начнется работа Тихоокеанского туристского форума. Это говорит о том, что молодежь сегодня решает и задает тренды", - отметила на пленарной сессии Екатерина Ищук.

По словам Елены Гаффоровой, директора школы экономики и менеджмента Дальневостчного федерального университета, энергия молодых - это то, что сейчас требуется для многих сфер деятельности.

"Мы рассматриваем II международный молодежный конгресс как важное событие, полезное для студентов университета и всего региона. Студенты, принимая участие в таких мероприятиях, могут погрузиться в обсуждение вопросов, которыми живет профессиональное сообщество", - сказала Елена Гаффорова.

Напомним, что международный молодежный конгресс проходил в рамках Тихоокеанского туристского форума, работа которого начинается в пятницу, 24 мая, на базе ДВФУ. В его рамках также пройдет международная выставка PITE, на которой будут представлены различные страны и все возможные туристские направления.

Иван Крышан