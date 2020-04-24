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В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая

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Дефицита точно не будет

Несмотря на ещё не окончившуюся эпидемию коронавируса, поставщики из КНР привезли в Приморский край только с 20 по 23 апреля 2905,8 тонны плодоовощной продукции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим отчётным периодом импорт овощей и фруктов из Китая увеличился на 1327,1 тонны.

В частности, в Приморье привезли помидоры, сладкий и острый перец, зелень, огурцы, репчатый лук, чеснок, капусту, баклажаны и многие другие плоды, включая фрукты и ягоды.

Таким образом, дефицита данных продуктов в магазинах и супермаркетах региона не предвидится.

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