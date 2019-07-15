В Приморских электрических сетях (филиал АО ДРСК) идет активная подготовка электросетевого оборудования к работе в осенне-зимний период. Выполнение работ осуществляется в соответствии с годовой ремонтной программой филиала.

Большая часть ремонтных работ на энергообъектах выполняется силами персонала компании, без привлечения подрядных организаций.

За первое полугодие энергетики выполнили капитальный ремонт силовых трансформаторов 110 кВ на трех подстанциях в Артёмовском и Уссурийском городских округах. Капитальные ремонты и техническое обслуживание оборудования также проведены на подстанциях в разных районах края. Всего отремонтировано 280 выключателей, а также оборудование распределительных устройств всех классов напряжения.

За 6 месяцев текущего года энергетики Приморских электрических сетей расчистили и расширили 667,15 га просеки. Это больше половины от запланированного на год объема.

Ремонтные работы ведутся и на высоковольтных линиях. Специалисты меняют поврежденные изоляторы, выполняют усиление фундаментов опор, производят демонтаж дефектных участков грозотроса. Всего до конца года планируется отремонтировать 476 км линий электропередачи 0,4 -110 кВ.

Немалую часть ремонтной программы приморского филиала ДРСК составляют мероприятия по ремонту оборудования распределительных сетей в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Энергетики уже отремонтировали линии 0,4 кВ в селах Петровка, Прилуки, Андреевка. Здесь ветхие опоры заменили на новые железобетонные и смонтировали новый изолированный провод большего сечения. Это позволило улучшить качество и повысить надежность электроснабжения потребителей. Всего в распределительных сетях 0,4-10 кВ уже отремонтировали 60 трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Исполнение мероприятий ремонтной программы позволяет уменьшить технический износ сетевого оборудования, минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.