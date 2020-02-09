В Приморский край придет почти весенняя погода

Оттепель ожидается практически на всей территории Приморья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Отмечается, что последний на неделе морозный день будет понедельником. Тогда температура воздуха составит около -10 градусов. Уже в ночь на вторник ночные морозы начнут слабеть. Днем температуры в горной местности еще останутся «минусовыми», на юге же ожидается резкое потепление - до +5 градусов.

В среду установится окончательно теплая, «весенняя» погода, которая продержится до конца недели. На юге и рядом с морем ожидается до +7 градусов тепла.

Напомним, что всю предыдущую неделю в крае были довольно суровые морозы – так, минувшая среда признана самым холодным днем за весь зимний сезон 2019-2020 года. Далее будет только потепление – по крайней мере, таких сильных морозов в ближайшее время не ожидается.

«Да уже хотелось бы весны, и одежду сменить на весеннюю. Не знаю, кто там жалуется на то, что «зимы не было» - мне и мороза, и снега хватило, больше не нужно», - отмечает жительница дальневосточной столицы Евгения.

Кроме того, ранее Борис Кубай предупредил жителей края о снегопаде. Точнее, о том, что как такового «снегопада» на территории края не ожидается – вечером воскресенья пройдет снег, но он будет довольно эпизодический и небольшой, и не окажет влияние на транспортное состояние дальневосточной столицы.