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В Приморский край придет почти весенняя погода
Отмечается, что последний на неделе морозный день будет в понедельник
Оттепель ожидается практически на всей территории Приморья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Отмечается, что последний на неделе морозный день будет понедельником. Тогда температура воздуха составит около -10 градусов. Уже в ночь на вторник ночные морозы начнут слабеть. Днем температуры в горной местности еще останутся «минусовыми», на юге же ожидается резкое потепление - до +5 градусов.
В среду установится окончательно теплая, «весенняя» погода, которая продержится до конца недели. На юге и рядом с морем ожидается до +7 градусов тепла.
Напомним, что всю предыдущую неделю в крае были довольно суровые морозы – так, минувшая среда признана самым холодным днем за весь зимний сезон 2019-2020 года. Далее будет только потепление – по крайней мере, таких сильных морозов в ближайшее время не ожидается.
«Да уже хотелось бы весны, и одежду сменить на весеннюю. Не знаю, кто там жалуется на то, что «зимы не было» - мне и мороза, и снега хватило, больше не нужно», - отмечает жительница дальневосточной столицы Евгения.
Кроме того, ранее Борис Кубай предупредил жителей края о снегопаде. Точнее, о том, что как такового «снегопада» на территории края не ожидается – вечером воскресенья пройдет снег, но он будет довольно эпизодический и небольшой, и не окажет влияние на транспортное состояние дальневосточной столицы.