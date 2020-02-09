telegr wh call

Новости

В Приморский край придет почти весенняя погода

9 Февраль 2020, 08:15

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

9 Февраль 2020, 07:15

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Приморье

9 Февраль 2020, 06:15

Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому

9 Февраль 2020, 05:15

Росздравнадзор опроверг слухи об опасности популярного лекарства

9 Февраль 2020, 04:15

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на полиграфе

9 Февраль 2020, 03:15

Китайские авиакомпании уволят сотню российских пилотов

9 Февраль 2020, 02:15

Кабмин изменит судьбу ректоров вузов

9 Февраль 2020, 01:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В Приморский край придет почти весенняя погода

Закат, море, танкер

Отмечается, что последний на неделе морозный день будет в понедельник

Оттепель ожидается практически на всей территории Приморья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Отмечается, что последний на неделе морозный день будет понедельником. Тогда температура воздуха составит около -10 градусов. Уже в ночь на вторник ночные морозы начнут слабеть. Днем температуры в горной местности еще останутся «минусовыми», на юге же ожидается резкое потепление - до +5 градусов.

В среду установится окончательно теплая, «весенняя» погода, которая продержится до конца недели. На юге и рядом с морем ожидается до +7 градусов тепла.

Напомним, что всю предыдущую неделю в крае были довольно суровые морозы – так, минувшая среда признана самым холодным днем за весь зимний сезон 2019-2020 года. Далее будет только потепление – по крайней мере, таких сильных морозов в ближайшее время не ожидается.

«Да уже хотелось бы весны, и одежду сменить на весеннюю. Не знаю, кто там жалуется на то, что «зимы не было» - мне и мороза, и снега хватило, больше не нужно», - отмечает жительница дальневосточной столицы Евгения.

Кроме того, ранее Борис Кубай предупредил жителей края о снегопаде. Точнее, о том, что как такового «снегопада» на территории края не ожидается – вечером воскресенья пройдет снег, но он будет довольно эпизодический и небольшой, и не окажет влияние на транспортное состояние дальневосточной столицы. 

Читайте также:

Прогноз погоды на выходные в столице ДФО уже опубликован

Синоптики рассказали, когда в Приморье потеплеет

Мороз и ветер обещают Владивостоку

Александра Маслова

Популярное

Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц

Работает эвакуатор: парковку запретят на двух улицах во Владивостоке

Водитель без прав и обучения устроил жесткое лобовое ДТП

Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...