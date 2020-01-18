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6 Декабрь 2019, 18:15

В приморском городе отменили Крещение

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Люди грозятся делать купели самостоятельно, сообщает DEITA.RU.

В Большом Камне в Приморье местные власти решили отменить один из главных религиозных праздников – Крещение. Причина, как пишут местные СМИ – в слишком теплой погоде: лед может не выдержать веса людей.

Местные жители возмущены: люди намерены объединиться и самостоятельно организовать себе купель на праздник Крещения Господня. 

В 2020 году будет трехлетие, как жители не могут окунуться в прорубь. В прошлом году жителям города предлагали окунуться в бассейн в местном спортивном комплексе. Вот только в объявлении забыли указать, что желающие должны быть с медицинской справкой.

Напомним, несколько лет назад в Большом Камне из-за осадков отменили 9 мая, а чуть позже - Новый год, ведь в центре отказались ставить ёлку из-за соображений безопасности граждан. И странно, что до этого безопасность людей никого не волновала, елка год за годом радовала большекаменцев.

Елена Миронова

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