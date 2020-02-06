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В Приморском крае построят порт для перевозки угля

Находка, уголь, порт, перевалка

В Приморском крае в бухте Теляковского собираются строить новый специализированный порт для угледобывающих предприятий Дальневосточного побережья РФ, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Росморпорт» объявило тендер на проведение первого этапа работ в акватории будущего порта. Как указано в материалах тендера, он строится для «облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий».

На первом этапе планируется провести дноуглубительные работы в бухте. Подрядчик должен будет организовать водолазное обследование дна и промерить глубины. Затем ему предстоит разработать рабочую документацию и выполнить работы по дноуглублению и строительству средств берегового и плавучего навигационного оборудования по проекту, разработанному ООО «Морстройтехнология». Первый этап создания порта планируется завершить до конца 2020 года.

Стоимость дноуглубительных работ оценивается в 2 млрд 161 млн рублей. Предложения от участников тендера принимаются до 13 февраля, а 25 февраля подведут его итоги.

Михаил Светлов

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