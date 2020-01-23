В программу приватизации и перечень муниципального имущества внесут изменения депутаты Владивостока

В среду, 22 января, на Комитете по экономической политике и муниципальной собственности городской думы депутаты утвердили поправки в программу приватизации муниципального имущества во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Специалисты администрации Владивостока предложили внести в программу несколько изменений, в том числе исключить из списка земельный участок в районе улицы Шилкинская, на котором планируется строительство жилья по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока». При этом в программу было добавлено 29 объектов муниципальной собственности.

По словам специалистов мэрии, после утверждения условий приватизации муниципальных объектов, все помещения повторно будут проверены и взяты под охрану.

Как отметил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев, основную работу депутаты проводят до заседания комитета, тщательно прорабатывая каждый вопрос повестки.

«В программу приватизации администрация предложила включить 29 объектов муниципальной собственности, часть этих объектов уже пытались реализовать в прошлые годы, однако этого не произошло», - подчеркнул Василий Васильев.

Всего в этом году в программу приватизации вошло 33 объекта, среди которых земельные участки и различные помещения.

Также на заседании комитета думы был определен перечень городского имущества для малого и среднего бизнеса Владивостока: депутаты утвердили перечень объектов недвижимости, предназначенной для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Так, из перечня было исключено несколько объектов: три здания по улице 3-й Гарнизонной в связи со строительством в ближайшие годы новой транспортной развязки. Исключен объект Владивостокской крепости в связи с его передачей в ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Еще шесть помещений будут исключены из перечня в связи с тем, что предприниматели воспользовались преимущественным правом приобретения арендуемого ими имущества.

Как подчеркнул председатель комитета Василий Васильев, работа по формированию перечня муниципального имущества под аренду для субъектов малого и среднего предпринимательства проводится постоянно и планомерно.

«Из перечня были исключены три объекта из-за строительства рядом дорожной развязки. Депутаты согласны с администрацией Владивостока в том, что сдача этих помещений в аренду будет нецелесообразной. Строительство дороги станет возможно после утверждения планировки территории, которую провели в 2019 году», - рассказал народный избранник.

Иван Крышан