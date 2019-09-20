В пятницу без электричества останутся тысячи столичных жителей

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дом, подъезд, квартира, электричество, счетчик

В пятницу, 20 сентября, часть жителей Владивостока останется без света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Как рассказали энергетики, плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера пятницы. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.

Екатерина Цой

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