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В пятницу без электричества останутся тысячи столичных жителей
20 Сентябрь 2019, 07:15
В пятницу, 20 сентября, часть жителей Владивостока останется без света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Как рассказали энергетики, плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера пятницы. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.
Екатерина Цой
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