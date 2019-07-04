Пользователи по всему миру жалуются на некорректную работу популярных приложений, сообщает DEITA.RU.

Такие сервисы, как WhatsApp, Instagram и Facebook в последние часы вызывают нарекания со стороны россиян. Люди пишут в Сети, что столкнулись с тем, что приложения работают некорректно.

Одно из самых частых замечаний - то, что, например, в WhatsApp нельзя скопировать пересылаемые файлы.

Сервис обнаружения онлайн-неполадок Downdetector уже отреагировал на масштабный сбой и построил интерактивную карту проблем в работе приложений.

На нём можно заметить, что сбои продолжают иметь место в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран.

Дмитрий Шевченко