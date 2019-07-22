Тарифы на водоснабжение стали считать по-новому, сообщает DEITA.RU.

С сегодняшнего дня, 22 июля, вступает в силу постановление правительства, согласно которому при формировании тарифов для транзитных организаций в сфере водоснабжения и водоотведения становится обязательным применение метода сравнения аналогов.

Он коснётся организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, которые владеют небольшими участками водопроводных и канализационных сетей протяжённостью до 10 километров.

Ранее тарифы для них устанавливались на основе экономически обоснованных расходов, но их высокая себестоимость и небольшие объёмы оказываемых услуг приводили к увеличению тарифов для потребителей.

Теперь же при использовании нового метода расчётов в качестве нормы будут считать удельные текущие расходы компании, отнесённые на стадию технологического процесса транспортировки воды.

Дмитрий Шевченко