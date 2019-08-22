Названы субъекты России, где становиться все больше людей без работы, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда зафиксировало повышение уровня безработицы в девяти российских регионах. При этом, их общее количество по стране снизилось на 0,8%.

Субъектами-аутсайдерами по показателю увеличения объёмов безработицы стали Владимирская и Омская области, а также Татарстан, Кабардино-Балкария, Чечня, Алтай и Чувашия.

Также ведомство рассказало и о том, где с безработицей удаётся справляться лучше всего. Такими регионами стали Марий Эл, Чукотка и Севастополь.

Ранее сообщалось о том, что из-за плохих социальных условий множество россиян попадает в кредитную кабалу.

Дмитрий Шевченко