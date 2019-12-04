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4 Декабрь 2019, 11:36

В регионах стали платить больше чем в Москве

Работа

Декабрь. Предновогодняя суета, однако работодателям и работникам не до таких мелочей. Они продолжают искать друг друга. О том, где можно найти работу с ежемесячным доходом от 300 тысяч и выше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на hh.ru.

Примечательно, что вакансию с достойным заработком можно обнаружить не только в Москве, но и в других российских городах. Так, например, в Казани требуется директор по инновациям в нефтехимическую промышленность. Зарплату предлагают до 400 тысяч рублей.

Еще одного высококвалифицированного специалиста приглашают на должность директора по развитию бизнеса. Трудиться за 300–500 тысяч в месяц придется в Китае.

В Подмосковье директор по производству в сфере лекарственных препаратов может получать до 300 тысяч рублей. Столько же предлагают в Москве специалистам Java Tech Lead, руководителям крупнейших инвестиционных проектов и руководителей проектов 1С.

Предложение, где заработная плата до 200 тысяч рублей, много. Так, в Санкт-Петербурге требуется специалист senior Android Developer, а в Новосибирске — директор генподрядной компании.

Екатерина Брязгунова

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