Специалисты сообщают о появлении нового условия при приёме на работу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Роструд заявил о том, что на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.

Как отметил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев, опыт волонтёрства бывает очень важен для работодателей и является сильной характеристикой соискателя.

Ранее сервис "Работа.ру" сообщал, что российские работодатели на собеседованиях больше всего обращают внимание на внешний вид кандидатов, пунктуальность, а также интерес к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии.

Дмитрий Шевченко