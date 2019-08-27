Специалисты сообщают о появлении нового условия при приёме на работу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.
Роструд заявил о том, что на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Как отметил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев, опыт волонтёрства бывает очень важен для работодателей и является сильной характеристикой соискателя.
Ранее сервис "Работа.ру" сообщал, что российские работодатели на собеседованиях больше всего обращают внимание на внешний вид кандидатов, пунктуальность, а также интерес к должности и реальное соответствие кандидата требованиям в вакансии.
Дмитрий Шевченко