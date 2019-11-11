telegr wh call

Новости

История посаженного на цепь ребенка получила продолжение

11 Ноябрь 2019, 19:20

40-градусные морозы идут на Россию

11 Ноябрь 2019, 19:00

Центробанк заявил об атаках на банковские карты

11 Ноябрь 2019, 18:40

Въезд в столицу скоро перекроют

11 Ноябрь 2019, 18:20

Елена Чибрикова: Работа с пожилыми людьми – важная задача краевой администрации

11 Ноябрь 2019, 18:16

Приморская молодёжь поборется за звание лучшего мастера своей профессии

11 Ноябрь 2019, 18:10

Рекордное количество дворов благоустроено в столице Приморья

11 Ноябрь 2019, 18:04

Стало известно, кому из губернаторов не доверяют

11 Ноябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В ритме джаза - как живет Владивосток фестивальный

фото

«Джаз и Владивосток» - в ноябре эти понятия традиционно звучат как музыкальные синонимы: Международный джазовый фестиваль проходит в приморской столице в шестнадцатый раз, сообщает DEITA.RU.

Фестиваль-2019 открылся во Владивостоке 8 ноября. Открытие задаёт тон событию. Год назад фееричный старт событию дал главный джазовый биг-бенд страны под руководством мировой звезды Игоря Бутмана. В этом году фестиваль открыл выдающийся российский трубач Вадим Эйленкриг и & Eilenkrig Grew. Кстати сказать, трубач Вадим Эйленкриг девять лет солировал в джазовом коллективе Игоря Бутмана.

В субботу, 9 ноября, выступила южнокорейская группа «Woongsan band». Перед ней на сцену вышел приморский джазовый дуэт - Илья Лушников и Сергей Моисеев. Выступление приморских джазменов заранее анонсировано не было. Это чисто фестивальная история - в непредвиденном случае держать уровень на высоте. Отметим, что год назад зрители проголосовали за Илью Лушникова и Сергея Моисеева как за лучшую дальневосточную команду, участвующую в международном джаз фестивале-2018.

В воскресенье фестивальный марафон продолжил российско-французский проект - квартет Бариста Эрбина, солистка Анастасия Лютова.

Понедельник, 11 ноября, - день Приморского джаза. Джаз в крае развивается, и фестиваль готов принять лучших. В этом году право выступить в международном формате завоевали три приморских джаз-бенда: «Positive Light», «Jazz Acoustic Project» и «Talk is Cheap». Команд отобраны в творческой борьбе - на Приморском джазовом марафоне, состоявшимся накануне фестиваля.

Во вторник, 12 ноября, Приморье ждет ещё одно событие международного масштаба. Себастьян Студницкий - музыкант из Берлина, о котором джазовые мировые критики отзываются очень высоко, выступит вместе с камерным составом Тихоокеанского симфонического оркестра. Ожидается яркий и неожиданный эксперимент, вызывающий интерес как поклонников творчества Себастьяна Студницкого, которого приморские любители джаза хорошо знают, так и почитателей главного краевого филармонического оркестра.

13 ноября, вторник - на сцене краевой филармонии джазовое трио из США «Wayfarers», солистка Sweet Mеgg.

14 ноября, среда - трио Олега Бутмана - одного из известнейших джазовых барабанщиков. Солистка - американская джазовая певица Chanda Rule.

15 ноября, четверг - в очередной раз фестиваль открывает Францию. На сцене приморской филармонии «Пианист счастья» Джеки Террассон, самый популярный из всех джазовых пианистов по версии французского журнала «Telerama».

Завершится фестиваль в пятницу, 16 ноября, выступлением американской вокалистки Sy Smith и эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии, дирижёр Дмитрий Бутенко.

Ирина Павленко

Читайте также:

Ордена, картины, сцена, танцы – ночь искусств накрыла Владивосток

Московские педагоги дали уроки учащимся филиала «Приморский» Центральной музыкальной школы

Чтецы Дальнего Востока встретились на конкурсе

Популярное

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания

Ураган и снег: об ударе стихии предупреждают синоптики

Услуга ЖКХ подорожает в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...