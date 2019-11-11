В ритме джаза - как живет Владивосток фестивальный

«Джаз и Владивосток» - в ноябре эти понятия традиционно звучат как музыкальные синонимы: Международный джазовый фестиваль проходит в приморской столице в шестнадцатый раз, сообщает DEITA.RU.

Фестиваль-2019 открылся во Владивостоке 8 ноября. Открытие задаёт тон событию. Год назад фееричный старт событию дал главный джазовый биг-бенд страны под руководством мировой звезды Игоря Бутмана. В этом году фестиваль открыл выдающийся российский трубач Вадим Эйленкриг и & Eilenkrig Grew. Кстати сказать, трубач Вадим Эйленкриг девять лет солировал в джазовом коллективе Игоря Бутмана.

В субботу, 9 ноября, выступила южнокорейская группа «Woongsan band». Перед ней на сцену вышел приморский джазовый дуэт - Илья Лушников и Сергей Моисеев. Выступление приморских джазменов заранее анонсировано не было. Это чисто фестивальная история - в непредвиденном случае держать уровень на высоте. Отметим, что год назад зрители проголосовали за Илью Лушникова и Сергея Моисеева как за лучшую дальневосточную команду, участвующую в международном джаз фестивале-2018.

В воскресенье фестивальный марафон продолжил российско-французский проект - квартет Бариста Эрбина, солистка Анастасия Лютова.

Понедельник, 11 ноября, - день Приморского джаза. Джаз в крае развивается, и фестиваль готов принять лучших. В этом году право выступить в международном формате завоевали три приморских джаз-бенда: «Positive Light», «Jazz Acoustic Project» и «Talk is Cheap». Команд отобраны в творческой борьбе - на Приморском джазовом марафоне, состоявшимся накануне фестиваля.

Во вторник, 12 ноября, Приморье ждет ещё одно событие международного масштаба. Себастьян Студницкий - музыкант из Берлина, о котором джазовые мировые критики отзываются очень высоко, выступит вместе с камерным составом Тихоокеанского симфонического оркестра. Ожидается яркий и неожиданный эксперимент, вызывающий интерес как поклонников творчества Себастьяна Студницкого, которого приморские любители джаза хорошо знают, так и почитателей главного краевого филармонического оркестра.

13 ноября, вторник - на сцене краевой филармонии джазовое трио из США «Wayfarers», солистка Sweet Mеgg.

14 ноября, среда - трио Олега Бутмана - одного из известнейших джазовых барабанщиков. Солистка - американская джазовая певица Chanda Rule.

15 ноября, четверг - в очередной раз фестиваль открывает Францию. На сцене приморской филармонии «Пианист счастья» Джеки Террассон, самый популярный из всех джазовых пианистов по версии французского журнала «Telerama».

Завершится фестиваль в пятницу, 16 ноября, выступлением американской вокалистки Sy Smith и эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии, дирижёр Дмитрий Бутенко.

Ирина Павленко