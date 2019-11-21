В роддомах Приморья объясняют матерям, как правильно перевозить детей

Краевой перинатальный центр и женская консультация ПКПЦ совместно с сотрудниками Минздрава, МВД и центра «Движение без опасности» проводят обучающий курс для будущих и молодых родителей «Первая поездка малыша», сообщает DEITA.RU.

Опытные специалисты акцентируют внимание будущих родителей на аспектах правильной перевозки детей в автомобилях, а именно, кресло какой конфигурации и качества материалов подойдет для детей того или иного возраста, где и как именно в салоне машины его необходимо закреплять, теоретические основы аккуратного вождения и многое другое.

Кроме того эксперты выдают своим слушателям информационные буклеты. Занятия проходят, как в самом перинатальном центре, так и в его женской консультации на Светланской, 105 в рамках реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2021 годы.

По словам главврача перинатального центра Татьяны Курлеевой, как правило, после выписки малыши, которым исполнилось всего несколько дней, отправляются в свою первую автомобильную поездку. Начиная с этого момента, важно позаботиться об их безопасности, отметила она.

Пациентки перинатального центра отметили актуальность и полезность обучающего курса, отметив, что сами занятия были очень интересными. Многие из них впервые узнали о том, каким должно быть надежное детское кресло.