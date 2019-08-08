Стало известно, что помогает стражам порядка находить в своих рядах преступников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин рассказал изданию о повышение числа выявленных преступлений, совершенных сотрудниками Росгвардии.



По его словам, этому поспособствовала эффективная работа соответствующих служб и подразделений ведомства, а также действенные меры со стороны командиров и руководителей всех уровней.

Кроме этого, Грибакин добавил, что профилактика и пресечение преступлений в рядах Росгвардии находятся на личном контроле директора ведомства генерала армии Виктора Золотова и руководящего состава федеральной службы.

Дмитрий Шевченко