Российское законодательство разрешает сотруднику Росгвардии не представляться и даже, не имея разрешения, просматривать телефон, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Владимирской области.

Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» позволяет сотрудникам ведомства во время общения с гражданином не называть ни должность, ни фамилию, ни имя. Однако это необходимо делать для того, чтобы не допускать недовольств со стороны россиян и различных конфликтов.

Кроме того, каждый сотрудник Росгвардии имеет полное право досмотреть личные вещи и электронную технику гражданина, если его подозревают в каком-то противоправном действии. Так, пишет интернет-издание «ПроВладимир», росгвардейцы имеют право задерживать граждан до передачи возможных преступников в полицию.

Ранее прошла информация о том, что сотрудники Росгвардии остановили российского журналиста и не представляясь потребовали показать содержимое мобильника. Стоит отметить, что мужчине удалось выйти из инцидента, не показывая материалы на смартфоне. В случае, если подобная ситуация произойдет с кем-то, лучше не оказывать ни словесного, ни физического сопротивления.

Екатерина Брязгунова