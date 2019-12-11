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В Роскачестве рассказали, как не попасть в лапы мошенников
Как максимально обезопасить свои онлайн-покупки и не попасться в руки мошенников, сообщает DEITA.RU.
Полезную информацию для покупателей обнародовало Роскачество. Там перед каждой покупкой рекомендуют внимательно изучить профиль продавца, а так же вдумчиво прочитать отзывы. Чем выше рейтинг и известность магазина, тем больше шанс того, что у него добросовестный учредитель.
Кроме того, нужно забыть о предоплате. Если продавец требует деньги раньше, чем оказана услуга – безопаснее всего будет отказаться от такой сделки.
Не стоит так же проходить по сомнительным ссылкам, которые дают различные интернет и смс рассылки. Это могут быть фишинговые страницы, замаскированные под известные сервисы.
Подозрительными также являются и слишком низкие цены на товар. Кроме того, не нужно сообщать никому смс-коды и «лишние» данные карты.
Александра Маслова