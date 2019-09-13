Новости
Пенсионеры совсем обнищают: секрет надбавки к пенсии раскрыт
13 Сентябрь 2019, 21:32
Журналисты узнали, что Медведев гонит самогон
13 Сентябрь 2019, 21:01
Вот сколько денег уйдет на дешевую ипотеку
13 Сентябрь 2019, 20:31
В следующем году маткапитал станет больше
13 Сентябрь 2019, 20:16
В "Роскосмосе" наметили грандиозные планы
13 Сентябрь 2019, 20:00
Как изменится погода в субботу, рассказали синоптики
13 Сентябрь 2019, 19:45
Эксперты рассказали о ценах на бензин
13 Сентябрь 2019, 19:45
Россияне оставляют своих детей незнакомцам
13 Сентябрь 2019, 19:30
В "Роскосмосе" наметили грандиозные планы
13 Сентябрь 2019, 20:00
Госкорпорация поделилась своими ближайшими намерениями, сообщает DEITA.RU.
"Роскосмос" хочет запустить на орбиту 5 японских спутников. Согласно официальному сообщению компании, это должно произойти после апреля 2020 года.
Аппараты будут запущены в космос на ракете "Союз-2". Стартовой площадкой выступит космодром Байконур. В госкорпорации также отметили, что японские спутники планируется вывести на ракете на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 километров.
Ранее сообщалось, что прославившийся на весь мир робот "Фёдор", отправленный на МКС, больше не полетит в космос после возвращения. Свою миссию он уже выполнил.
Дмитрий Шевченко