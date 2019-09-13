В "Роскосмосе" наметили грандиозные планы

Госкорпорация поделилась своими ближайшими намерениями, сообщает DEITA.RU.

"Роскосмос" хочет запустить на орбиту 5 японских спутников. Согласно официальному сообщению компании, это должно произойти после апреля 2020 года.

Аппараты будут запущены в космос на ракете "Союз-2". Стартовой площадкой выступит космодром Байконур. В госкорпорации также отметили, что японские спутники планируется вывести на ракете на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 километров.

Ранее сообщалось, что прославившийся на весь мир робот "Фёдор", отправленный на МКС, больше не полетит в космос после возвращения. Свою миссию он уже выполнил.

Дмитрий Шевченко