Госкорпорация продолжает удивлять, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

На выставке в Екатеринбурге "Роскосмос" представил настоящий беспилотный трактор. По словам его создателей, он отличается от обычного тем, что в нём отсутствуют привычные инструменты контроля и управления. Машина является полностью автономной за счёт применения специального программного обеспечения.

Всю информацию о своих целях и задачах, умное устройство получает через спутник. Он же задаёт для неё необходимый маршрут.

Кроме беспилотного трактора, который уже сделан, в "Роскосмосе" продолжают готовить автономный трамвай. Как отметили в госкорпорации, его сбора уже началась.

Дмитрий Шевченко