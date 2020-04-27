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В Роспотребнадзоре рассказали, как пройти пик заболеваемости
Для этого нужно соблюдать несложное правило
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как остановиться на уровне по заболеваемости и максимально безболезненно выйти на плато, не начав очередной вспышки в России, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА «Новости», для этого нужно не так много – чтобы россияне не выезжали и не собирались на майские праздники, максимально ограничив круг общения, сидя дома и не собираясь большой компанией.
«Мы можем пройти этот этап, не выходя на пик. Но – для этого нужно, чтобы на майские праздники все остались дома», - подчеркнула глава ведомства.
Напомним, на сегодня в России было выявлено почти 81 тысяча случаев заболевания коронавирусом, более шести тысяч полностью выздоровели, почти 750 человек погибло от инфекции.