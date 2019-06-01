Каждый россиянин, а также любая организация сможет бесплатно получить лесной участок. Главное, чтобы он находился в государственной или муниципальной собственности, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон вступил в силу в субботу, 1 июня.

Основанием для заключения договора сроком от одного до пяти лет будет служить типовой документ.

Стоит отметить, что лесной участок может получить любой человек и компания, за исключением тех, чьи имена находятся в списках недобросовестных арендаторах.

Договор предусматривает различные мероприятия по охране, защите и воспроизводству леса.

Накануне Госдума подписала закон о том, что за разжигание костров в лесополосе придется заплатить штраф до полумиллиона рублей.

Екатерина Брязгунова