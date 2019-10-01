В России без паспорта не дадут даже отдохнуть

Библиотекарям и кассирам в кинотеатрах официально разрешили запрашивать паспорт, чтобы удостовериться в достижении человеком нужного возрастного порога. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно данным на сайте правовой информации, где опубликован документ, закон был создан для ограждения несовершеннолетних от прочтения или просмотров произведений с рейтингом «восемнадцать плюс». Также закон касается различных зрелищных и развлекательных мероприятий, куда детям то тем или иным причинам вход запрещается.

Таким образом, под закон попадают книги, газеты, компьютерные игры на дисках, журналы, концентры, фильмы, фестивали, прочие киноконцертные продукты и печатная продукция, на которых установлена определенная возрастная маркировка. Продавцы, кассиры и библиотекари имеют законное право запросить паспорт у посетителя, при подозрении на возрастное несоответствие.

Напомним, запрещенная для детского ознакомления информация может распространяться не ближе, чем за сто «видимых» метров от общеобразовательных школ, детских садов, оздоровительных лагерей и прочих детско-юношеских организаций.

Екатерина Цой