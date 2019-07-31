Депутаты Государственной Думы готовят россиян к новой пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU. К такому неутешительному выводу пришли эксперты после того, как в Госдуме во всеуслышание было заявлено о несостоятельности действующей пенсионной реформы.

Напомним, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что, несмотря ни на какие принятые меры, в частности отсутствие индексации пенсий для определенного круга пенсионеров, власти придется прибегнуть к помощи Фонда национального благосостояния. Это означает, что ранее принятые решения о пенсиях просто-напросто провальны.

По словам налогового эксперта Николая Епихина, которого цитирует «Южный федеральный», подобные разговоры в итоге приведут к внедрению новой пенсионной реформы, которая должна будет исправить огрехи предыдущих решений. Сейчас власти перед собой видят главную задача — найти пути успешного внедрения индивидуального пенсионного капитала.

Ранее прошла информация о том, что с 1 августа работающим пенсионерам поднимут пенсию. Речь идет только о тех гражданах, которые работают официально, а работодатель осуществляет все необходимые отчисления.

Екатерина Брязгунова