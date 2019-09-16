В России готовят эксперимент с четырёхдневкой

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Власти хотят опробовать интересную идею на практике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Заместитель министра экономического развития Пётр Засельский рассказал журналистам о том, что эксперимент по переходу на четырёхдневку могут начать с компаний, входящих в национальный проект по повышению производительности.
Таким образом, уже в ближайшее время работать четыре дня в неделю станут сотрудники 266 организаций среднего и малого бизнеса в 30 субъектах страны.
Засельский также раскрыл цели эксперимента. По его словам, на данный момент до 40% рабочего времени сотрудники не заняты полезной деятельностью.
Поэтому его задачей станет использование этого времени, а не сокращение рабочего дня как таковое. Чиновник также добавил, что в ходе эксперимента будет собрана нужная для анализа статистика.
Дмитрий Шевченко