В России готовят эксперимент с четырёхдневкой

Власти хотят опробовать интересную идею на практике, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Заместитель министра экономического развития Пётр Засельский рассказал журналистам о том, что эксперимент по переходу на четырёхдневку могут начать с компаний, входящих в национальный проект по повышению производительности.

Таким образом, уже в ближайшее время работать четыре дня в неделю станут сотрудники 266 организаций среднего и малого бизнеса в 30 субъектах страны.

Засельский также раскрыл цели эксперимента. По его словам, на данный момент до 40% рабочего времени сотрудники не заняты полезной деятельностью.

Поэтому его задачей станет использование этого времени, а не сокращение рабочего дня как таковое. Чиновник также добавил, что в ходе эксперимента будет собрана нужная для анализа статистика.

Дмитрий Шевченко