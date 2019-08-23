С сегодняшнего дня, 23 августа, в России вступил в силу закон о маркировке лекарств, сообщает DEITA.RU.

С помощью маркировки предполагается мониторить движение лекарственных препаратов по стране. Государство хочет следить и выявлять контрафакт и меть возможность изъять его на любом этапе.

До текущего момента маркировка была добровольной, отныне же она станет обязательной, и как следствие - за неподчинение появится административная и уголовная ответственность. Какая - на данный момент неясно.

Кроме того, часто лекарства заказываются повторно, ибо заказанная ранее партия расходится по «черным каналам», а доказать это невозможно. Закупки бьют по бюджету.

В рамках закона разрабатывают и мобильное приложение. По нему любой потребитель сможет лично проверить подлинность препарата с помощью смартфона.

Закон разрабатывали еще с 2015 года. Мониторинг должен стать автоматическим. Для этого производители препаратов обязаны внести сведения о лекарствах в реестр, предоставить документы, подтверждающие качество, в надзорную службу по здравоохранению.

Предполагается, что система будет отсеивать около 7 миллиардов пачек и баночек с препаратами. Задействованы примерно 1000 производителей и 2,5 тысячи оптовиков. Также мониторинг идет через более чем 3500 российских аптек.

Лекарства и производители попадают в систему «Честный знак», которая находится в открытом доступе в Интернете с пошаговой инструкцией по регистрации.

Примечательно, что для высокозатратных нозологий - то есть дорогих лекарств для лечения редких патологий - обязательное правило маркировки вступит в силу с 1 октября текущего года.

Василий Кучин