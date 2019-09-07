Идею пока одобрили частично: только для детей и только в нескольких регионах, сообщает DEITA.RU.



Минздрав обсуждает возможность расширить список граждан, которым полагаются бесплатные лекарства. Как стало известно РБК, ведомство проводило обсуждение с представителями фармкомпаний.

По данным издания, Минздрав предлагает выдавать бесплатно жизненно важные лекарства не только пациентам в стационарах, но и тем, кто проходит лечение дома. Кроме больных онкологией и диабетом, к тем, кому положены беслатные лекарства отнесут и сердечников, и тех, кто страдает от респираторных и костно-мышечных заболеваний.

Пока полного одобрения нет. Предлагается запустить пилотные проекты в ряде регионов: давать бесплатно лекарства для детей до 14 лет. На это уйдет 4 млрд рублей. Чтобы реализовать эту же программу во всех регионах страны, понадобится 40 млрд рублей.

Елена Миронова