Скандал с задержанием и расследованием уголовного дела по статье о попытке сбыта наркотиков журналиста Ивана Голунова дал ряд положительным моментов. В частности, в России хотят смягчить наказание по второй части 228 статьи УК РФ о хранении веществ, сообщает DEITA.RU.

И хотя законопроект еще не принят, некоторые российские эксперты пошли дальше: есть предложение легализовать марихуану. Речь идет о том, чтобы не просто смягчить наказание за хранение наркотиков и довести его до двух-трех лет под стражей, а декриминализовать сам факт хранения наркотиков. Эксперты подчеркивают, что именно хранение, а еще через какое-то время легализовать марихуану.

Стоит отметить, что на сегодняшний день полностью разрешены легкие наркотики в Уругвае и Канаде. Кроме того, частично марихуана разрешена в Соединенных Штатах, в Чехии, Грузии и других странах.

Страны, в которых разрешена марихуана, пишет URA.RU, отмечаются, что после легализации наблюдается экономический рост, увеличение доходов, но главное — уровень употребления наркотиков не вырос.

Екатерина Брязгунова