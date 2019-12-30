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В России хотят переименовать все самолеты
Гражданские самолеты, которые производятся в России, собираются переименовать, сообщает DEITA.RU.
По информации от гендиректора авиастроительной корпорации Юрия Слюсарь в интервью РИА «Новости», планируется создать новую линейку самолетов с единым названием. А нынешним дадут другие имена.
«Таким образом происходит наименование всех самолетов гражданской авиации в мире», - отмечает Слюсарь.
Напомним, что ранее руководитель соответствующего направления «Ростеха» вынес жесткую критику отечественного самолетостроения. В частности, их обвиняли в неоправданном завышении цен на свою продукцию.
Отметим, заслуженный летчик-испытатель и герой России Магомед Толбоев также нелестно отозвался о «шедевре» отечественного авиапрома – «Суперджет», сравнив того с «помесью кобылы и ишака». Отметим, что на эту модель государство регулярно выделят средства для «доработки», однако, и эксперты, и экипаж, которому приходится работать на этом летательном аппарате, постоянно жалуются на сложности и то, что сама по себе конструкция не дает никаких гарантий безопасного полета и надежного управления.
Александра Маслова