С тем, что до пенсии ещё дожить надо, россияне, скрепя зубами, вроде бы и смирились. Но тут новый сюрприз – власти планируют полностью отменить пенсионные выплаты, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказала политолог Ирина Алкснис.

По словам политолога, которую цитирует канал «Миллениум», цель пенсионной реформы – чтобы дети сами заботились и содержали своих родителей. А у российского правительства в планах и вовсе прекратить выплачивать старикам пенсии.

Алкснис также отметила, что помощь государства молодым семьям с детьми – тоже хитрый план. Когда рождаемость повыситься до определенного уровня, это даст возможность власти снять с себя социальные обязательства перед россиянами. Этот стратегический ход позволит укрепить армию, а заботу о пенсионерах «спихнуть» на собственных детей, а Пенсионный фонд освободить от этих тягостных обязательствах.

Политолог добавила, что пока нет понимания, окажут ли влияние пенсионные накопления на будущие выплаты, ведь обычные смертные почти никогда не получают своих заработанных непосильным трудом денег. Они всегда теряются между карманов чиновников и депутатов.

Екатерина Кононенко