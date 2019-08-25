Курение электронных сигарет может вызвать смертельные заболевания, сообщает DEITA.RU. Такое заявление было сделано членом координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктором Зыковым.

По мнению Зыкова, сегодня наступил тот день, когда продажу электронных сигарет нужно контролировать намного более строго. Первый случай летальности от такого вида употребления никотина зафиксирован в США.

Отмечается, что больше всего от электронных сигарет в человеческом организме страдают легкие. В связи с этим Зыков утверждает: несмотря на то, что очень долго производители подобных сигарет убеждали общество в их безопасности, на практике все выглядит совершенно иначе.

Поэтому Зыков предлагает сделать все возможное, чтобы не допускать на российский рынок электронные сигареты. Это позволит предотвратить эпидемию среди молодежи.

Екатерина Брязгунова