Специалисты фиксируют снижение денежной массы в наличном обращении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Центробанк посчитал, что с начала текущего года в России уменьшился объёма "налички" на 315,3 миллиарда рублей. Таким образом, снижение бумажных денег в обороте снизилось на 3,1%.

По данным регулятора, наличную денежную массу в обращении по состоянию на 1 июля 2019 года составляли 5 миллиардов 893,8 миллионов банкнот на общую сумму 9 триллионов 903,9 миллиардов рублей.

Примечательно, что самыми распространёнными банкнотами являются купюры достоинством в одну и пять тысяч рублей. На них приходится более 26% всех наличных денег.

Дмитрий Шевченко