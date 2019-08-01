Российские вооружённые силы испытали альтернативный аналог всемирной паутины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Минобороны провело тестирование высокозащищённой локальной беспроводной сети, которая позволяет обмениваться файлами большого объёма.

При этом, пункты управления находились на расстоянии более двух тысяч километров, а скорость передачи между ними составляла 300 мегабит в секунду.



Военные отмечают, что российская сеть может быть полностью автономной и не иметь точек входа и выхода в большой интернет, которым пользуются все гражданские.

Минобороны отмечают, что требуется всего час на развёртывание всей необходимой техники для работы российского военного интернета.

Дмитрий Шевченко