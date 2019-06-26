Страну назвали лидером процесса дедолларизации, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Европейский центральный банк признал в России локомотив мирового отказа от использования американской валюты. По данным экспертов, в прошлом году Центробанк избавился от 100 миллиардов долларов в своих резервах, обогнав Китай, который продал всего 60 миллиардов.



На замену доллару пришли другие валюты. В случае России ими стали европейская и китайская. Сами граждане, по оценкам специалистов, стали переводить больше долларов в другие активы.

Между тем, пока ещё главным приверженцем американской валюты продолжает оставаться российский бизнес, который очень активно его использует в отличие от простых обывателей или государственной машины.

Ранее сообщалось, что цена доллара слабеет относительно рубля.

Дмитрий Шевченко