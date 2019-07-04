Минтруд даст возможность россиянкам расширить направления своей работы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Ведомство запланировало в 2021 году ввести в силу документ, согласно которому определены 98 профессий, которыми не смогут заниматься женщины. Для сравнения, предыдущий список, утвержденный ещё в далёком 2000 году, включает в себя 456 специальностей.

Новый порядок разрешит женщинам работать с тяжёлой техникой, в частности, водить большегрузы, быть машинистками электропоездов и даже служить на корабле.

Вместе с этим, для слабого пола останутся под запретом профессии, связанные с открытыми горными дорогами, прокладыванием тоннеля метро, а также тушением пожара.

Дмитрий Шевченко