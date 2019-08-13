Отдать и получить право распоряжаться квадратными метрами стало сложнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Желающим переоформить недвижимость теперь придётся самостоятельно подавать заявку в госорганы. С 13 августа в России меняются правила передачи собственности.

Вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен. Поправки в законодательство обусловлены участившимися случаями мошенничества.

Преступники проводили фиктивные регистрации подписей, после чего подавали заявки на перерегистрацию прав собственности дистанционно.

Теперь подобные сделки придется верифицировать лично, подав соответствующую заявку в Единый государственный реестр недвижимости.

Дмитрий Шевченко