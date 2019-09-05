Кредитоспособного населения в стране становится меньше, сообщает DEITA.RU.

Бюро кредитных историй "Эквифакс" выпустило собственную статистику, согласно которой доля отечественных потребителей, которые могут получить кредиты без каких либо сложностей, за первое полугодие текущего года снизилась до 10,8% по сравнению с итогами первой половины прошлого года.

Также, по данным экспертов, в России снижается доля заёмщиков, у которых есть высокий шанс получить кредит. Падение составило почти 4% - с 24,3% до 20,7%.

За этот же период времени увеличилась доля тех, у кого вероятность получения кредита крайне мала и для кого получение кредита в банках невозможно: с 18,2% до 22,4% и с 6,9% до 8,5% соответственно.

Дмитрий Шевченко