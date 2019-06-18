Верховный суд РФ ликвидировал сразу три политические партии по иску Минюста РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Народная партия «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан» прекратили свое существование во вторник, 18 июня. Главной причиной называют — неучастие в выборах.

Ранее прошла информация о том, что по решению Верховного суда прекратили свое существеннее уже семь партий, в том числе Народная партия России, Партия пенсионеров и другие.

Между тем в приморском отделении «Единой России» нашли «ссученных» депутатов. Так их назвал кандидат в мэры города Арсеньева Владимир Авагимян.

Екатерина Брязгунова