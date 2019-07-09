Массовая гибель пчел произошла в целом ряде регионов страны, сообщает DEITA.RU по материалам Минсельхоза России.

Шокирующие сообщения приходят из Алтайского края, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ульяновской и Нижегородской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Мордовии. Пчелы гибнут массово, и буквально за сутки опустевают целые ульи.

Как констатирует Министерство сельского хозяйства, пчеловодству наносится значительный материальный ущерб. В настоящее время в министерстве ведется работа по анализу ситуации.

Согласно рекомендациям Минсельхоза, пострадавшим пчеловодам нужно с помощью аккредитованных лабораторий устанавливать причину ущерба пасекам в каждом конкретном случае гибели пчел. Как отмечают специалисты, причинами нарушения жизнедеятельности насекомых могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы.

Обращение российских пчеловодов было ранее направлено на «Прямую линию» Владимира Путина. По их версии, гибель пчел наступила от отравления пестицидами. Как утверждают пчеловоды, сейчас в сфере применения пестицидов и агрохимикатов нет четкого государственного контроля, а в агрокомплексе, который активно развивается, совершенно забыли про пчеловодство и оно «на законодательном уровне остается беззащитно», так как даже через суд ущерб при гибели пасек возместить непросто.

Дмитрий Санников