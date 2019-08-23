Без поправок в закон больных вызывали на дачу показаний силовики, сообщает DEITA.RU.



В начале сентября Госдума рассмотрит поправки в закон «Об обороте лекарственных средств». Так, по сообщению на официальном сайте органа власти, теперь в Россию будут завозить жизненно важные иностранные лекарства.

Однако купить их психотропные и наркотические средства любой желающий не сможет. Регионы будут составлять списки больных и нуждающихся в лекарствах взрослых и детей. Закупка будет происходить на основании этих списков.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что родители тяжелобольных детей вынуждены покупать психотропные вещества за границей: в России таких лекарств нет. Силовики воспринимали такие закупки как нарушение закона, и родители больных детей испытывали стресс от общения с правоохранителями.

Сообщается, что первая закупка пройдет уже в октябре этого года.

Елена Миронова