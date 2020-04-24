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В России могут начать сжигать лишнюю нефть

нефть

Всеми виной - её переизбыток

Необходимость выполнения новой сделки ОПЕК+ может побудить российские нефтедобывающие компании избавляться от лишней нефти путём её сжигания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Reuters.

Об этом изданию стало известно от нескольких собственных источниках в индустрии. При этом, как отмечает, нефтяниками рассматриваются и другие способы сокращения вывода новых объёмов нефти на мировой рынок.

Так, предполагается, что наименее рентабельные разработки будут приостановлены полностью, а вот на некоторых месторождениях самым выгодным вариантом будет сжигание нефти.

Поэтому в ближайшее время будут закрыты те скважины, которые разрабатываются давно, и где добыча нефти все равно падает. 

Сделка ОПЕК+ вступает в силу 1 мая и Минэнерго уже дало указание нефтяным компаниям снизить добычу сырья на 8,5 миллионов баррелей.

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