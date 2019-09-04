Добросовестных строителей хотят защитить от коллекторов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

В Совете Федерации предложили запретить передачу прав требований по взысканию неустойки с застройщиков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Дело в том, что, по словам парламентариев, на рынке строительства нередко встречаются случаи, когда у девелоперов возникают неприятные ситуации с вопросами взыскания с них неустойки в случае нарушения сроков сдачи квартир.

Как отметили сами представители рынка, это происходит из-за неурегулированности данного вопроса В Совете Федерации считают, что правовой механизм нуждается в доработке, т.к. способен разорить отрасль и помешать выполнить поручение президента по увеличению объёмов сдачи жилья к 2024 году до 120 миллионов квадратных метров.

По мнению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, нынешний подход нарушает логику законодательства

По его словам, сейчас нередко ситуация приводит к тому, что застройщик пострадает дважды, выплатив неустойку и дольщику, и ушлому коллектору, так как передача прав ни в каких государственных документах не отражена.

Дмитрий Шевченко