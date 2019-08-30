Ограничения могут снять уже в ближайшие годы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок в интернете. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Роспотребнадзор.

Теперь документу предстоит пройти согласование в Торгово-промышленной палате страны. Предполагается, что в рамках "регуляторной гильотины" будут прекращены действия некоторых санитарно-гигиенических правил, которые ранее запрещали покупать БАДы онлайн.

Как отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли, россияне покупают БАДы, не прошедшие регистрацию, на зарубежных сайтах, что создает риски для их здоровья.

Дмитрий Шевченко