В случае возникновения критической ситуации на рынке труда в России могут сократить пенсионный возраст, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева информационному агентству Prime.

По её словам, ситуацию могут признать критической при условии, что на рынке труда образуется рост безработицы и встанет проблема отсутствия вакансий для молодёжи.

В таком случае, по мнению специалиста, российским властям придётся пойти на сокращение пенсионного возраста. При этом, досрочно выйти на пенсию смогут до двух миллионов россиян.