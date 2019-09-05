Пластик может стать вне закона, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Национальный органический союз выступил с предложением запретить продажу любой органической продукции в пластиковой упаковке.

Как отметили в организации, под запрет должны попасть и ёмкости, созданные при помощи новейших технологий — наночастиц и наноматериалов.

Данное предложением уже поступило в технический комитет Росстандарта. По заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение органических продуктов в экологически чистых материалах, в то время как упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и прочих поликарбонатов запрещены.

Безвредность тар из наночастиц и наноматериалов.до сих пор экспериментально не доказана. Поэтому, по мнению экспертов, подобная плёнка может повлиять на чистоту продукции, и как следствие, на здоровье потребителей.

Дмитрий Шевченко