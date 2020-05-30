В России могут запретить захоронение пищевых отходов

Порядка половины всего мусора в России составляет именно пищевые отходы, поэтому на их захоронение планируют наложить запрет, сообщает ИА DEITA.RU.



Автором инициативы выступил депутат Госдумы Сергей Вострецов, который направил в адрес главы Кабмина Михаила Мишустина соответствующий документ. В профильном комитете Госдумы и в Счетной палате России идею уже успели одобрить.

По мнению автора инициативы, данный запрет скажется на работе производителей, ведь как минимум они начнут учитывать запросы рынка, а излишняя продукция может быть реализована в благотворительной деятельности, отмечает портал «360tv».

Особого внимания требует ситуация с мусорными полигонами. Так, в Счетной палате рассказали, что свыше чем из 2,8 тысяч свалок законным требованиям соответствуют лишь 1,1 тысячи полигонов. Такого количества, как считают в Росприроднадзоре, может хватить лишь на 3-5 лет работы. При этом около 40% от всего объема мусора составляет именно пищевые отходы, каждый год в России их образуется 17 млн тонн. При этом тот объем мусора, которые попадает на свалки, становится источником загрязнения почвы, воды и воздуха.

Запрет по большей части коснется лишь юридических лиц, потому что невостребованные продукты в упаковке и есть пищевые отходы, ограничения не затронут смешанный мусор от населения.

В случае одобрения инициативы производители могут уделить больше внимания фактическим запросам на рынке, а излишки могут быть направлены для благотворительности, или быть проданы с неплохими скидками, при этом продукты, у которых истек срок годности, будут отправлены на переработку.

Если инициатива будет поддержана, острая проблема объёма свалок окажется не такой актуальной, ведь срок функционирования полигонов в таком случае возрастет до нескольких лет.

Ранее сообщалось о весьма нестандартном подходе главы Сахалинской области Валерия Лимаренко к поиску несанкционированных мусорных полигонов. Глава региона организовал конкурс, по итогам которого самый наблюдательный участник сможет получить 50 000 рублей. Для этого необходимо предоставить не только координаты свалки, фото и видео процесса сброса отходов, но и номера машин. Однако отмечается, что деньги выплатят лишь по факту решения суда. Кроме того, можно заработать и 500 рублей за каждую найденную помойку в регионе. Конкурс продлится до конца июня, на данный момент обнаружено свыше 500 свалок.