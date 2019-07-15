Недобросовестных опекунов могут внести в запрещённый список, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".



Депутаты Госдумы рассмотрят возможность учёта безответственных усыновителей, которые не справились с воспитанием взятых из детдома детей.

Внесение в чёрный список будет означать, что они не смогут переехать в другой субъект России и сновать взять ребёнка из другого детского дома.

Главная проблема, которую предстоит решить такому реестру — это налаживание взаимодействия между компетентными органами, участвующими в судьбе приёмных детей.

В случае принятия законопроекта, суд обяжут направлять выписки из реестра в органы опеки и попечительства. Это позволит вести учёт и вписывать всю необходимую информацию в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, принимая решение о передаче ребёнка в новую семью.

Дмитрий Шевченко