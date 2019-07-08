Названа величина возможного нового пособия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

В России предлагают установить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 14 лет. Авторами документа выступили первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин и зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Размер пособия предлагается установить депутатами в объёмах не менее половины величины прожиточного минимума на душу населения. Отмечается, что привязка размера пособия к уровню прожиточного минимума по стране будет означать то, что величина пособия будет ежегодно автоматически увеличиваться на уровень инфляции.

Депутаты считают, что существующее нормы по выплатам является бессистемными, а граждане не всегда могут разобраться в том, какие выплаты в размере нескольких сот рублей положены в той или иной ситуации, что говорит о необходимости установления на федеральном уровне единого детского пособия на детей до 14 лет.

Дмитрий Шевченко