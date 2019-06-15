Новый ГОСТ для скоростных дорог готовит российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что по отдельным российским дорогам можно будет передвигаться со скоростью 130 километров в час. Проект нового стандарта уже утвердили на одном из технических комитетов Росстандарта. Но для того, чтобы он стал настоящим действующим ГОСТом, нужно его утвердить приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Сейчас на российских автомагистралях установлены ограничения 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов. Как отмечает «Ъ», в проекте нового стандарта предусмотрена возможность повышения скорости до 130 км/ч. Для этого нужно, чтобы на участке дороги не было очагов аварийности. По российским нормам это значит, что количество ДТП с пострадавшими не должно превышать трех на один километр. Скорость на таких участках должна ограничиваться в зависимости от погодных условий. То есть такие участки должны быть оборудованы электронными табло, на которых можно менять значения ограничения скорости.

Для Приморского края превышение допустимой скорости движения является одним из основных нарушений ПДД. По данным УМВД России по Приморскому краю, по результатам обработки фотофактов за различные нарушения ПДД с начала 2019 года возбуждено 331 716 дел об административных правонарушениях. Из них за превышение установленной скорости движения составлено 299 404 постановления о наложении штрафа на сумму 119 миллионов 972 тысячи 750 рублей.

Дмитрий Санников