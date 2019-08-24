В Сети уже появились истории пострадавших, сообщает DEITA.RU.



В России, особенно в 90-е годы, были особенно популярны автоподставы. В век высоких технологий мошенникам даже не надо изображать театр на дороге – достаточно записки и упоминания видеорегистратора.

Так, под дворники машины кладут записку с текстом: вы поцарапали мою машину такого-то числа (разница в несколько дней-неделю). Позвоните по этому номеру и отдайте деньги. Имеется запись видерегистратора, если денег не будет, запись уйдет в ГИБДД, и вас лишат прав.

Под такой развод попадают машины с небольшими царапинами по кузову. Так проще убедить человека, что он поцарапал чужую машину и не заметил. Тем более, придется вспомнить все свои передвижения неделю назад.

Эксперты советуют не перезванивать по номеру телефона. Если вы уверены, что никого не царапали, звоните в полицию. А если уверенности нет, то передавать деньги стоит через адвоката, предварительно убедившись в наличии видео. Если собеедник вам его не предоставит, также стоит обратиться в полицию.

Елена Миронова